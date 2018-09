L’Aquila Calcio, ecco la rosa

Dopo il rinvio di domenica scorsa, pronta la squadra dell’Aquila Calcio guidata dal direttore tecnico Maurizio Ianni.

Completata la rosa dell’Aquila Calcio, dopo la falsa partenza di domenica scorsa, con la partita con il Villa Sant’Angelo rinviata a 3 ottobre.

In porta a disposizione Cattafesta (primo portiere) e Tursini; in difesa Ndiaye, Rovo, Di Francia, Silvestri, Mohamed, Campagna, Zazzara e Santarelli; a centrocampo, Morra, Angelozzi, Lolli e Sebastiani; in attacco, Torre, Carosone, Catalli, Pizzola e Baraldi.

Intanto la campagna abbonamenti di Red Blue Eagles L’Aquila 1978 ha fatto arrivare nelle casse della nuova società 12.480 euro: «A seguito dell’iniziativa da noi lanciata lo scorso mese di Agosto “Che vuoi che sia, in ogni categoria” relativa alla campagna abbonamenti del settore curva per la stagione 2018-2019, comunichiamo di aver sottoscritto in pochi giorni 327 abbonamenti di curva (241 senior e 86 junior), raccogliendo la cifra di €12.480. Tale somma è stata oggi versata dall’associazione L’Aquila Me’ Supporters’ Trust sul conto della nuova società de L’Aquila calcio. La stessa società proseguirà la sottoscrizione degli abbonamenti per tutti i settori dello stadio. Ripartiremo con dignità e con un nuovo simbolo, da noi realizzato e che è di proprietà di tutti i tifosi aquilani. Ripartiremo senza prendere titoli altrui percorrendo senza vergogna e a testa alta la nostra strada, consapevoli di non dover dire grazie a nessuno. Ripartiremo dalla prima categoria, campionato che non ci appartiene ma come abbiamo già detto in passato, nello sport, così come nella vita, siamo abituati a cadere e a rialzarci. Ribadiamo infine un fondamentale concetto per noi. Non dimentichiamo l’inefficienza e le colpe dell’attuale classe politica. Vogliamo che i nomi del sindaco Pierluigi Biondi, del vicesindaco Guido Liris e dell’assessore allo sport Alessandro Piccinini, non siano più accostati al nome de L’Aquila calcio. Ogni loro presenza in futuri eventi o partite della nostra squadra sarà da noi contestata. É sotto gli occhi di tutti il fallimento sul piano sportivo della nostra città. L’assessore allo sport Alessandro Piccinini deve dimettersi».