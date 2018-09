Il calcio aquilano dice addio a Chicco Bernardi

Si è spento la notte scorsa Francesco Bernardi “totem del calcio aquilano dal dopoguerra agli anni Novanta”.

L’Aquila piange per la perdita di un altro “pezzo storico” della città. Durante la notte scorsa è venuto infatti a mancare Francesco Bernardi, simbolo del calcio aquilano.

«Calciatore unico e raffinato, – ricorda su Facebook il nipote Antonello Bernardi – aveva vestito, giovanissimmo, da centravanti atipico, la maglia rossoblu in serie C. Concluse la carriera all Oratoriana per divenirne storico allenatore e maestro di calcio di tante generazioni. Insegnava calcio e vita come pochi, mai calcio senza studio. Mente calcisticamente raffinata e precursore del bel gioco, si ispirava al calcio totale ed al basket mentre era di moda il catenaccio difensivo. Bello nella vita lavorativa di tutti i giorni, il suo sorriso ha contribuito, con i fratelli e la sorella gemella, ad illuminare la storia della Cantina di via degli Scardassieri, dando sempre ospitalità ed ascolto ai più deboli. Tanto altro, duro per te nella vita, ma qui ti saluto e salutiamo. Ciao immenso Fusto resterai nella nostre vite e sarai memoria feconda».