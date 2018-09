Fontana piazza IX martiri, pietre contro gli operai

Grosse pietre sono state lanciate nei giorni scorsi all’interno delle transenne che delimitavano il cantiere dove operai specializzati lavoravano al restauro della fontana di piazza IX martiri.

Succede anche questo, gli operai che stanno lavorando al restauro della fontana in piazza IX martiri nei giorni scorsi sono stati fatti bersaglio di lancio di pietre. Lo denuncia il Rotary club L’Aquila: «Un fatto inqualificabile e incivile su cui stanno indagando i carabinieri dell’Aquila presso i quali è stata depositata una denuncia contro ignoti. Proprio alla vigilia della restituzione alla città di un luogo caro alla memoria degli aquilani (l’inaugurazione è confermata per sabato 22 settembre alle ore 11:30), un segnale inquietante che si spera sia solo frutto della mente disturbata di qualcuno. Il Rotary club L’Aquila esprime assoluto sdegno per un gesto tanto disgustoso quanto ingiustificabile che ferisce un’intera comunità e il capoluogo di regione che con fatica e con gesti concreti quale quello del restauro di piazza IX martiri sta rinascendo. Le parole “libertà, democrazia, riconciliazione” fanno forse paura a qualcuno? Gesti del genere rafforzano ancora di più l’azione del Rotary club L’Aquila nel segno del sostegno alla ricostruzione materiale e immateriale dell’Aquila. Quando le parole prendono forma compiuta e diventano fatti concreti».