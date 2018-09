Equitazione, onorificenza per Piergiorgio Bucci

Onorificenza al merito sportivo per il cavaliere aquilano Piergiorgio Bucci.

In questi giorni il cavaliere aquilano Piergiorgio Bucci sarà impegnato negli Stati Uniti per i campionati mondiali di salto ostacoli nell’ambito dei World Equestrian Games. «Un grande in bocca al lupo al nostro Piergiorgio, – commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo sport Alessandro Piccinini – da anni ormai ai vertici mondiali dell’equitazione. Rappresenta al meglio la forza e la tenacia di questa città ed è per questo che come amministrazione abbiamo deciso di conferirgli l’onorificenza al merito sportivo».