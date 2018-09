Conti partecipate, in rosso AMA, GSA e CTGS

Approvato in Giunta il Bilancio Consolidato delle partecipate, tre sono in positivo. Conti in rosso in casa GSA (Acqua), CTGS (Gran Sasso) e AMA (Trasporti).

Passa in Giunta il Bilancio Consolidato delle società partecipate del Comune per l’anno 2017. Problemi seri in casa GSA (acqua), CTGS (Gran Sasso) e AMA (Trasporti). Tutte e tre le aziende partecipate presentano conti in rosso.

In casa della Gran Sasso Acqua, partecipata dai vari Comuni del territorio e dall’Aquila per il 40%, la situzione presenta un passivo di 1.478.000 euro, ma con i sindaci che sperano di ritornare in positvo a breve con l’eliminazione dei valori sulle infrastrutture trasferite ex Casmez. Una soluzione che vedrebbe un conto in positivo di ben oltre 500mila euro.

Sta un po’ meglio, economicamente parlando, la cassa del Centro Turistico del Gran Sasso, che soffre un passivo di 1.019.000 euro ma che viene da un’annualità terribile, visto che gli impianti, per via dei problemi con il Ministero e del maltempo, hanno lavorato solo 43 giorni all’anno.

Chiude malissimo l’Azienda per la Mobilità Aquilana, con il collegio sindacale che rileva un notevole calo delle entrate. Problema principale: la Regione che non ha erogato circa 950.000 euro di contribuzione che ha contribuito a portare ad un passivo di 1.775.000 euro.

Conti in positivo invece per l’ASM che riesce a rimanere in attivo con 15.000 euro, per il SED con 110.000 euro e infine l’AFM con ben 447.000 euro.

Il bilancio consolidato delle partecipate del Comune dell’Aquila per il 2017 approderà in I Commissione martedì 25 ed in Consiglio Comunale il 27 Settembre.