Premiato il professor Mario Centofanti

Unione Italiana Disegno: targa d’oro al docente aquilano Mario Centofanti.

È stata assegnata al docente dell’Università dell’Aquila, Mario Centofanti, la targa 2018 dell’UID (Unione italiana disegno), riconoscimento che premia uno studioso e docente che formatosi come giovane ricercatore in altro raggruppamento scientifico disciplinare, ha contribuito al arricchimento culturale del settore sui temi del restauro, della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano.

«L’attività di ricerca di Centofanti- si legge nella motivazione del Premilo firmata dal presidente della UID, prof. Vito Cardone – è stata indirizzata, in particolare, all’analisi storico-critica e al rilevamento di organismi architettonici ed i contesti urbani, alla storia del disegno architettonico, per il rilievo e per il progetto e della cartografia.»

«Su questi temi è stato responsabile e di unità locali e coordinatore scientifico di importanti programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale».

Centofanti è autore di monografie fondamentali sulla città dell’Aquila e sulla cartografia storica abruzzese.

Presidente di uno dei primi corsi di laurea in ingegneria edile finalizzati all’esercizio della professione di architetto a essere riconosciuto in sede europea, ha contribuito a fare della propria sede una realtà significativa per l’area del disegno.

Nella foto Mario Centofanti con, a sinistra, Raffaele Colapietra