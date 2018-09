Instabilità marcata su gran parte delle regioni centrali: attesi temporali nel pomeriggio-sera.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di un’area di instabilità, posizionata sul Tirreno centrale, che nelle prossime ore favorirà annuvolamenti e formazioni temporalesche su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, temporali che potranno risultare anche di moderata intensità, specie nel pomeriggio-sera. Anche la nostra regione sarà interessata da annuvolamenti, tuttavia nel pomeriggio-sera assisteremo allo sviluppo di temporali che, dalle zone interne e montuose, tenderanno ad estendersi verso il settore centro-orientale e, localmente, verso le aree costiere, con rovesci che potranno manifestarsi anche in serata e in tarda serata. Non cambierà di molto la situazione nella giornata di giovedì, l’area di instabilità (non si esclude la formazione di un TLC, Tropical Like Cyclone sul Tirreno centrale, ne abbiamo parlato nei precedenti aggiornamenti) continuerà ad interessare la Sardegna e si sposterà gradualmente verso sud tra venerdì e sabato, tuttavia l’isola sarà interessata da frequenti manifestazioni temporalesche, anche di forte intensità e forti raffiche di vento, mentre l’instabilità pomeridiana continuerà a manifestarsi anche sulle restanti regioni centrali, Abruzzo compreso. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile nella giornata di sabato, mentre da domenica non è da escludere il transito di masse d’aria fresca di origine atlantica sul versante adriatico della nostra penisola, con possibile peggioramento per la nostra regione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili schiarite al mattino, specie sul settore orientale e costiero, mentre nel corso della giornata assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a partire dalle zone interne e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso il settore orientale e, localmente, verso le aree costiere. Rovesci probabili anche in serata e in tarda serata, in temporanea attenuazione dalla tarda mattinata di giovedì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientale con possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)