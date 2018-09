Flaviano Loreto, 40 anni spesi per la Medicina

Il dottor Flaviano Loreto al traguardo della pensione: medico di base per 40 anni.

Il 21 settembre, al compimento del settantesimo anno di età, il dottor Flaviano Loreto andrà in quiescenza.

Medico di base per oltre 40 anni, il dr. Loreto ha intrapreso il suo apprezzato servizio per la comunità nel comune di Cortino, paese di origine della madre, Rachele, maestra elementare, località di montagna nel Teramano purtroppo duramente colpita dal sisma del 2017.

Loreto è stato per lunghi anni anche dirigente medico della Asl dell’Aquila, prestando in particolare la propria opera presso il Dipartimento di Medicina dello sport.

Per il suo incessante impegno, unito alla riconosciuta professionalità e alla passione per il proprio lavoro, ritenuto una missione al servizio delle persone, il dr. Loreto è molto amato dagli assistiti che in questo periodo gli stanno manifestando un grande affetto, oltre che il dispiacere per l’imminente pensionamento.