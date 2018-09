Alternativa-Mente, la struttura specialistica di psicologia e neuropsicologia per il trattamento dei disturbi dell’apprendimento.

È prevista per domenica 23 settembre alle 18 l’inaugurazione dello studio di psicologia e neuropsicologia Alternativa-Mente, la struttura specialistica in piazzale Sant’Antonio, 8 – nei pressi dell’omonimo casale – a sostegno di bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento e disturbi da deficit di attenzione e iperattività.

Il progetto della psicologa Marika Carrieri nasce due anni fa in collaborazione con una collega di lungo corso per arrivare all’apertura della struttura prevista per domenica prossima. Per la realizzazione del progetto è stata richiesta anche la collaborazione di una logopedista e una terapista della neuro e psicomotricità, permettendo allo studio di funzionare come un centro specialistico unico sul territorio aquilano.

«Nello specifico – spiega la dottoressa Marika Carrieri – lavoreremo con bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, intervenendo non solo sul metodo di studio ma soprattutto sul potenziamento cognitivo. Collaborando con professionisti del settore, possiamo partire dalla diagnosi ai progetti riabilitativi specifici per ogni ragazzo, ma naturalmente prendiamo in carico tutta la famiglia, con interventi di parent training e a sostegno della genitorialità. È prevista anche la collaborazione con le scuole». I progetti riabilitativi prevedono sia proposte individuali che di gruppo, fondamentali per lo sviluppo dei ragazzi.

All’interno del centro specialistico verranno affrontati tutti i disturbi del neurosviluppo, dai disturbi del linguaggio a quelli legati alla motricità «Avvieremo anche laboratori di sviluppo sensoriale – aggiunge la dottoressa Carrieri – e di educazione emotiva».

Non solo ragazzi, Alternativa-Mente si occupa anche degli adulti.

Oltre ai progetti per ragazzi con disturbi dell’apprendimento, Alternativa-Mente è attiva anche per il mondo degli adulti: «Siamo professionalmente attrezzati anche per la psicoterapia sull’adulto, terapia di gruppo, di coppia e per le famiglie».

Alternativa-Mente si presenterà alla città domenica prossima: «È un evento aperto a tutti – spiega la dottoressa Carrieri – per spiegare quello che facciamo, anche attraverso i nostri software; ma sarà soprattutto una festa. Naturalmente chi è interessato potrà chiedere informazioni in maniera riservata».

Appuntamento quindi alle 18 di domenica 23 settembre in piazzale Sant’Antonio n°8 con Alternativa-Mente.

