Al PAQ l’arte rompe le barriere

Venerdì 21 taglio del nastro e tantissimi eventi per il centro di arti performative.

Un’esibizione che rompe le barriere tra le arti, fondendole in un’unica suggestiva performance, inaugurerà PAQ, il primo centro di arti performative del Centro Italia che apre all’Aquila il 21 settembre prossimo con una tre giorni esplosiva di eventi, manifestazioni artistiche e tantissimi corsi aperti gratuitamente a chiunque voglia provare e scoprire tutte discipline.

Si inizia venerdì 21: nella sede di PAQ, in via Ulisse Nurzia, dalle ore 16, saranno aperti diversi desk informativi sulle attività proposte e gli orari delle lezioni curriculari.

Alle 17.30, taglio del nastro per il grande centro, che apre alla città i suoi 520 metri quadrati dedicati all’arte.

Alle 19 ci sarà l’attesissima e innovativa performance che combina tutte le arti in un’unica esibizione: la musica di Shihunova | Cosmos & Rocks live, unita alle spettacolari forme audiovisual di Zzyzx si fonde con il live painting dell’artista aquilano Daniele “Giotto” Giuliani e la danza di Silvia Martiradonna e Francesca Cecchini.

Nella stessa giornata, negli spazi di PAQ, sarà infine inaugurata un’esposizione temporanea a cura dell’associazione Duettando.

Chiuderà la prima giornata di opening un ricco aperitivo accompagnato da un dj set.

Emozionate, le ideatrici del progetto Eleonora Pacini e Alice Cimoroni, ballerine professioniste aquilane. “Desideravamo che la città e il suo territorio avessero finalmente un luogo e un contenitore multidisciplinare in cui esprimere se stessi e incanalare in maniera costruttiva le energie – spiegano Pacini e Cimoroni – Tutti possono, attraverso metodi tradizionali o innovativi ma soprattutto attraverso la ricerca e la pratica del “BenEssere” trovare armonia, sviluppare consapevolezza, migliorarsi. PAQ è una risorsa e un’opportunità per ciascuno di noi: singolarmente, in famiglia, grandi o piccini”.

Per essere aggiornati sul programma delle giornate 22 e 23 si può seguire la pagina Facebook ufficiale PAQ Center L’Aquila.

Partner:

Atelier Kontempo’raneo danza e dintorni di Maria Zaccagno e Simona Zaccagno

New Vibe Studio e Armonia ASD- New Vibe Studio di Eleonora Pacini, Alice Cimoroni e Norma Ranalli.

Eleonora Cucchiarelli Gyrotonic Body & Wellness

Ginger Swing

Piripù: giochi e parole

Duettando

Mediapartner: IlCapoluogo.it

Sponsor: Playwell – Moxie Srl – Genitti Ottici – LineaOro – Rust store – Factory Hair Studio – Vitha Group