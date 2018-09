Questa settimana i Pasticci di Ale ci propongono un’alternativa super originale ai classici tramezzini. Tre piani di bontà ed una presentazione super.

Ideale per aperitivi fra amici o come antipasto centrotavola. Pochi e semplici passi per un capolavoro culinario. Ecco come fare…

Ingredienti:

– pane al latte

– pachino

– formaggio philadelphia

– insalata iceberg

– tonno

– maionese

– mortadella

– provolone dolce

«Prima di tutto, preparate le tre farcie, dopo avere accuratamente lavato e tagliato le verdure (pachino + philadephia, insalata + tonno + maionese, mortadella in pezzetti + provolone in pezzetti).

Poi, foderate con della pellicola trasparente una ciotola della grandezza desiderata. Quindi, ponete le fette di pane al latte, leggermente appiattite con un matterello, sui bordi della calotta. Aggiungete il composto con insalata, tonno e maionese e ponete al di sopra una o più fette di pane al latte, a seconda della capienza della vostra ciotola. Continuate con mortadella e provolone, ancora pane al latte, pachino e philadelphia ed ancora pane al latte. Chiudete la sfera così ottenuta ripiegando i bordi delle prime fette poste all’interno della calotta che andranno a sovrapporsi con le ultime fette di pane al latte al di sopra dell’ ultima farcia. Ponete in frigo per qualche ora. Quindi, rovesciate su un piatto da portata, eliminate la pellicola trasparente e decorate con qualche pachino.»

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/08/zuccotto-salato-di-pane-al-latte.html?view=flipcard