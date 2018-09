Trofeo internazionale di Judo, la 20ª edizione

Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018, si svolgerà la 20ª edizione del Trofeo Internazionale di Judo Città di L’Aquila nonché il 14° Memorial Brigadiere Augusto Desideri.

È giunto alla 20ª edizione il Trofeo Internazionale di Judo Città di L’Aquila, per la 14ª volta in memoria del brigadiere Augusto Desideri. Le gara si terranno, come di consueto, presso il palazzetto dello sport della Guardia di Finanza di Coppito (AQ).

«L’evento – sottolinea la presidente dell’Asd Amiternum Judo L’Aquila, Barbara Desideri – ha ormai raggiunto notevole valenza a livello Nazionale tale da essere definito uno dei 4 Trofei più importanti e meglio organizzati sul territorio Italiano».

