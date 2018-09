Tornimparte, la raccolta porta a porta è OK

Tornimparte, eccellenti risultati della raccolta differenziata “porta a porta”.

Sono ottimi i risultati ottenuti nel primo mese di pieno funzionamento del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a Tornimparte; i dati forniti dal COGESA (il Consorzio che riunisce 62 Comuni della provincia dell’Aquila, partecipato anche dal Comune di Tornimparte, cui è affidato il servizio) indicano che ad agosto è stata superata la soglia dell’80% di raccolta differenziata.

Il risultato assume una rilevanza ancora maggiore se si pensa che il servizio è stato esteso a tutto il territorio del Comune dallo scorso 2 luglio, a dimostrazione dell’entusiasmo e l’attenzione con cui gli Utenti hanno accolto questa importante, attesissima, novità.

Nel mese di agosto sono stati “salvati” dalla discarica 8960 Kg di vetro, 7430 Kg di carta, 6780 Kg di plastica, 18990 Kg di rifiuto organico.

«I Cittadini di Tornimparte sono i principali protagonisti di questi lusinghieri risultati – dichiara il sindaco Giacomo Carnicelli -. Ci hanno sostenuto nei mesi precedenti questa fondamentale innovazione, hanno partecipato con attenzione ai momenti di formazione, hanno sopportato senza polemiche qualche piccolo, comprensibile, disagio iniziale. A loro va il nostro grande ringraziamento! E poi grazie a tutto il personale del Comune di Tornimparte impegnato in questo grande sforzo organizzativo, grazie al consigliere delegato Anselmo Nardocci, grazie al presidente Vincenzo Margiotta ed a tutto il personale COGESA per la grande professionalità messa in campo.»

«Questo risultato, che pone Tornimparte, finalmente, tra i comuni più efficienti in fatto di gestione dei rifiuti, è da stimolo per le prossime, ulteriori, innovazioni che l’Amministrazione Comunale intende apportare per offrire ai Cittadini un servizio sempre più efficiente ed eco compatibile.»