Palazzo Centi, lavori affidati a ditta di Isernia con l’ok del Consiglio di Stato.

Via libera all’aggiudicazione dell’ appalto, per i lavori di Palazzo Centi all’Aquila, danneggiato dal sisma del 2009, alla General Costruzioni srl di Isernia per un importo di 6,6 mln di euro con un ribasso del 35,017%.

La quinta sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 12 settembre scorso, comunica il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, rigetta il ricorso presentato dalla Cingoli Nicola&Figlio srl di Teramo contro la determinazione dirigenziale di aggiudicazione alla ditta molisana.

La gara era stata avviata nel 2015 e aveva visto la partecipazione di 30 aziende.

Il 29 giugno 2017 la dirigente del servizio Patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo Eliana Marcantonio ha aggiudicato l’appalto.

«Si conferma la bontà dell’operato dell’amministrazione regionale – commenta il segretario particolare del presidente, Enzo Del Vecchio – sia per l’inesistenza di profili penali e ancor più per la correttezza del profilo amministrativo.»

