Auto contro bici, 25enne in ospedale

Incidente in viale della Croce Rossa, un’auto si scontra con un bici: giovane senegalese in ospedale.

Nella tarda mattinata di oggi incidente stradale in viale della Croce Rossa; per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, una Citroen Saxo guidata da un uomo si è scontrata con una bici condotta da un giovane senegalese di 25 anni. L’incidente è avvenuto nell’ultimo tratto di strada, verso viale Corrado IV, nei pressi dell’innesto di via Vicentini.

Sul posto, i sanitari del 118, che hanno trasferito il 25enne in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi: lamentava traumi a una gamba e a una spalla.

Con lui, due connazionali che lo seguivano in bici e non sono rimasti coinvolti nell’incidente.