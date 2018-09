Servizio Civile per 20 giovani a L’Aquila

Il Movimento Celestiniano dell’Aquila anche quest’anno offre la possibilità a venti giovani di poter effettuare un’esperienza di volontariato diversa grazie al bando del Servizio Civile Nazionale.

Le domande possono essere inviate entro il 28 settembre alle ore 18.00 e sono tre gli ambiti da scegliere nei settori di intervento della associazione e che possono andare incontro alle inclinazioni e alla preparazione di chi volesse partecipare al bando.

Si potrà quindi effettuare una vera e propria esperienza di aiuto verso gli altri, nell’ambito dell’assistenza con i progetto: COEsIONe, CibO e CoesiONE e InMigrazione 2.0; e di conoscenza del territorio nell’ambito del turismo con il progetto: Obiettivo ACA 2.0.

Per tutte le informazioni e per scaricare il bando di partecipazione al Servizio Civile Nazionale 2018 del Movimento Celestiniano si può andare al sito www.movimentocelestiniano.it; mentre la domanda può essere presentata a mezzo raccomandata AR , a mano presso la sede in Via Raffaele Paolucci, 10 all’Aquila oppure tramite pec all’indirizzo consorziocelestiniano@pec.it .