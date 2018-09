Piazza San Pio X diventa piazza Mario Magnotta

Nella giornata di ieri qualcuno ha “ribattezzato” piazza San Pio X come piazza Mario Magnotta. L’idea nel giorno dell’anniversario di uno dei primi scherzi diventati virali nel web.

Sono passati molti anni dal famoso scherzo telefonico che rese celebre il bidello aquilano Mario Magnotta. Per l’occasione, qualcuno ha pensato di “ribattezzare” piazza San Pio X, dedicandola proprio a Mario Magnotta, a poca distanza dalla sua vecchia abitazione. La segnalazione è giunta dalla pagina satirica Facebook ‘ngulo che strina.

Un gesto che in qualche modo rilancia in maniera spiritosa l’idea di dedicare ufficialmente una strada dell’Aquila al bidello più famoso d’Italia. In attesa di una vera intitolazione, per Mario Magnotta un tributo “ufficioso” da parte di qualche irriducibile fan.

Uno degli storici scherzi.