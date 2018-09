La Montanina torna a piazza IX martiri

Sabato 22 settembre la cerimonia per il ritorno della Montanina restaurata in piazza IX martiri.

Il Rotary club L’Aquila con una sobria cerimonia che si terrà sabato 22 settembre alle ore 11:30 in piazza IX Martiri restituirà alla città la Montanina ovvero la scultura bronzea datata 1929 opera del famoso scultore Nicola D’Antino, autore anche di altre statue presenti in città tra cui quella della Fontana Luminosa. L’opera, posta al centro della fontana che abbellisce piazza IX martiri, torna al suo posto completamente restaurata così come l’intero complesso monumentale. Prima del taglio del nastro sono previsti gli interventi della presidente del Rotary Club L’Aquila, dr.ssa Rossella Iannarelli, del Sindaco Pierluigi Biondi, dell’arch. Antonio Di Stefano, della storica dell’arte, dott.ssa Letizia Tasso, dell’imprenditore Nino Gavioli, del prof. Carlo Fonzi e del prof. Massimo Casacchia.

«Abbiamo inteso far tornare a nuova vita – dice la dottoressa Rossella Iannarelli, Presidente del Rotary club L’Aquila – un pezzo di memoria e di storia della nostra città. Un segnale di vicinanza e di ottimismo per tutti gli aquilani». Dopo i danni del terremoto, la notte del 12 maggio 2013 la statua, oggetto di un tentativo di furto, fu ritrovata quasi completamente scollata dal proprio basamento. Successivamente fu “portata in salvo” da carabinieri e vigili del fuoco e trasportata in un deposito all’interno del Castello cinquecentesco.

Il progetto di restauro è del Rotary club L’Aquila che ha guidato una cordata che vede sostenitori dell’iniziativa anche i club Rotary di Lincelles (Francia) e di Mariemont (Belgio), della Fondazione Carispaq e della ditta Gavioli che hanno contribuito al finanziamento delle opere. Il restauro della Montanina è stato guidato dagli esperti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila.

Il lavoro di restauro de La montanina.

La fontana e la statua – spiegano dal Rotary – subirono sia danni dal terremoto e furono sottoposte, dopo il sisma, ad atti vandalici e ad un tentativo di furto nel maggio del 2013 per cui fu deciso di custodirla all’interno della fortezza spagnola. La fontana e la statua nella loro originaria bellezza sono state restaurate grazie alla ditta Gavioli. Infatti la scultura bronzea presentava una disomogeneità superficiale dovuta ad accumuli compatti di depositi uniti alla presenza di zone ossidate. Al fine di conservare la cromia originale il primo intervento di restauro è consistito nell’asportare lo strato periferico, alterato e decoeso, utilizzando puntualmente sistemi meccanici quali micro frese e bisturi. In seguito il metallo è stato pulito con acqua demineralizzata e detergenti tensioattivi. Il trattamento anticorrosivo è stato eseguito con bentriazolo diluito. Infine, mediante una reintegrazione cromatica è stata effettuata una riequilibratura della patina. La protezione superficiale è realizzata con cera sintetica microcristallina lucidata a panno. Infine è stato infine ripristinato il sistema di adduzione dell’acqua interno alla scultura. Nel corso del restauro della statua la ditta Gavioli ha aderito ad una proposta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila, nella figura dell’architetto Antonio Di Stefano e della storica d’arte Letizia Tasso, ed ha aperto alla osservazione della popolazione le fasi dei lavori sulla statua avvenuti in alcuni locali di via Simonetto, spazio limitrofo alla piazza messo generosamente a disposizione dalla famiglia Floris, creando così una sorta di laboratorio aperto a tutti gli interessati che hanno così potuto seguire non solo il restauro della fontana ma anche il lavoro sulla statua fino al completamento dell’opera.