La BBC si innamora di Santo Stefano di Sessanio

Il progetto – definito bold, coraggioso – dell’imprenditore italosvedese affascina il servizio pubblico radiotelevisivo britannico:

“Molti paesi italiani sono città fantasma, caduti in rovina per povertà, mancanza di lavoro o a causa dei terremoti. Ma una idea coraggiosa ha trasformato questi paesi, congelati nel tempo, in una meta di turismo internazionale, con un quasi del tutto invisibile albergo diffuso”