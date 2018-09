A #dilloalcapoluogo la segnalazione sulle condizioni di via Sulmona: scalinata piena di erbacce.

«Un operaio e poche ore di lavoro basterebbero a risolvere la situazione. A #dilloalcapoluogo la sollecitazione di un residente della zona che ha inviato gli scatti da via Sulmona, che collega via Strinella a via Chieti, piena di erbacce. Un situazione, in effetti, facilmente risolvibile.

