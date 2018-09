DILLO AL CAPOLUOGO

A #dilloalcapoluogo la segnalazione di tombini ostruiti che rischiano di creare disagi alla prima pioggia autunnale. Via Salaria antica est, via degli Aragonesi e via Giovanni Di Vincenzo, lungo queste tre strade sono state scattate le foto presenti nell'articolo da un lettore che ha voluto segnalare a #dilloalcapoluogo la situazione di evidente inefficienza dei tombini che, così tappati, non riuscirebbero a svolgere la loro funzione. Considerato che ormai l'estate è agli sgoccioli, sarebbe il caso di effettuare diffuse ripuliture, anche perché gli allagamenti non sono certo una novità, in città.