Proseguono le attività del 3° Raduno Ricordando il battaglione Alpini L’Aquila. Deposizione della corona d’alloro ai caduti.

In tanti oggi hanno accompagnato gli eventi previsti nell’ambito del 3° Raduno Ricordando il battaglione Alpini L’Aquila, a partire dagli Onori, con la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento ai Caduti e alla lapide presso piazza Battaglione Alpini, dopo la parata lungo il centro storico. Inaugurata anche la mostra storica e l’infopoint. Presenti il Vice Comandante delle Truppe Alpine, Gen. D. Marcello Bellacicco, il Comandante del nono Reggimento Alpini Col. Marco Iovinelli, il vicesindaco dell’Aquila, Guido Quintino Liris, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini d’Abruzzo, Pietro D’Alfonso, e tantissimi alpini e semplici cittadini accorsi da tutta la Regione per partecipare agli eventi. Questa sera concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense in piazza Duomo.

Il programma di domani.

Domenica 16 Settembre

Ore 8.30 – Viale Gran Sasso: Afflusso partecipanti e Ammassamento.

Ore 9.00 – Via G. Parrozzani: Deposizione della Corona di Alloro al Monumento dedicato al Mar. Luca Polsinelli.

Ore 9.45 – Inizio Sfilata: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II, Viale Francesco Crispi,Viale Collemaggio, Piazzale Collemaggio.

Ore 11,15 – Piazzale di Collemaggio: Cerimonia di conferimento della Croce d’Argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini. Allocuzioni Autorità presenti.

Ore 12,15 – Basilica di Santa Maria di Collemaggio: Messa Solenne in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale celebrata da S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi con l’animazione della Corale 99 e della Schola Cantorum San Sisto dirette dal M° Ettore Maria del Romano.

Ore 18.30 – Villa Comunale: Ammaina Bandiera.