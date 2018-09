Prima guerra mondiale, la mostra degli Alpini

Proseguono gli eventi in programma per il 3° raduno Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila. Ieri sera l’inaugurazione della mostra storica.

Si è svolta ieri alle 19, in corso Corso Vittorio Emanuele II, la cerimonia per l’inaugurazione della mostra storica, inserita tra glie eventi del 3° raduno Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila. Alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose della città in molti, grandi e bambini, hanno potuto apprezzare l’esposizione dedicata alla prima guerra mondiale.

Gli altri appuntamenti in programma.

Gli eventi di oggi:

Ore 9.00 – Villa Comunale (Piazzale del Monumento ai Caduti): Rappresentanze dei Gruppi Alpini della 1a e 2a Zona Ana Sezione Abruzzi. Schieramento Picchetto d’Onore del 9° Reggimento Alpini. Gruppo Storico Centro Studi del Gruppo Alpini M.llo Giovanni Vaccarelli. Arrivo Vessillo dell’ANA Sezione Abruzzi. Cerimonia Alza Bandiera. Cerimonia di deposizione della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti.

Ore 10.00 – Via Iacobucci: Omaggio floreale alla Stele dedicata a Michele Iacobucci.

Ore 10.15 – Inizio sfilata: Via Iacobucci, Viale Rendina, Corso Federico II,Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 11.00 – Piazza Battaglione Alpini L’Aquila: Cerimonia di deposizione della Corona di Alloro alla Lapidedei Caduti del Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 12.00 – Piazza Duomo: Inaugurazione Infotim, Palestra arrampicata.

Ore 15.30 – Auditorium del Parco: Commemorazione del Battaglione Alpini Monte Berico. Commemorazione Eroi aquilani della 1ª Guerra Mondiale: Colonnello Francesco Rossi; Tenente di Vascello Andrea Bafile; Capitano Aviatore Emilio Pensuti Speranza.

Ore 21.00 – Piazza Duomo: Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Le celebrazioni si concluderanno domani, domenica 16 Settembre, con i seguenti appuntamenti:

Ore 8.30 – Viale Gran Sasso: Afflusso partecipanti e Ammassamento.

Ore 9.00 – Via G. Parrozzani: Deposizione della Corona di Alloro al Monumento dedicato al Mar. Luca Polsinelli.

Ore 9.45 – Inizio Sfilata: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II, Viale Francesco Crispi,Viale Collemaggio, Piazzale Collemaggio.

Ore 11,15 – Piazzale di Collemaggio: Cerimonia di conferimento della Croce d’Argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini. Allocuzioni Autorità presenti.

Ore 12,15 – Basilica di Santa Maria di Collemaggio: Messa Solenne in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale celebrata da S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi con l’animazione della Corale 99 e della Schola Cantorum San Sisto dirette dal M° Ettore Maria del Romano.

Ore 18.30 – Villa Comunale: Ammaina Bandiera.