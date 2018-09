Spaccio davanti al polo scolastico, due arresti

Due giovani aquilani sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del polo scolastico di via Acquasanta. Un altro giovane denunciato.

«Nell’ambito del Progetto “Scuole sicure”, avviato in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico dal Ministero dell’Interno, cui partecipano tutte le Forze di Polizia, sotto il coordinamento generale della Prefettura e tecnico della Questura, nella giornata di ieri, nei pressi del polo scolastico di Via Acquasanta, personale della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 19enne e un 18enne, entrambi aquilani, e denunciato, sempre per detenzione ai fini di spaccio, un altro 18enne, anch’egli aquilano».

«Nello specifico – spiegano dalla Questura – un equipaggio della Squadra Volante procedeva alla verifica della posizione dei tre giovani (ex studenti) che stazionavano in quella zona, i quali mostravano da subito un evidente stato di agitazione. Gli stessi venivano trovati in possesso di numerose banconote di piccolo taglio, nonchè di vari strumenti solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga. La successiva perquisizione nelle abitazioni dei tre portava al sequestro di complessivi 259 gr. di marjuana e di vari utensili per il taglio ed il confezionamento delle dosi (bilancini e bustine di cellophane). Nella giornata odierna è prevista l’udienza di convalida degli arresti».