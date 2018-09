Roccacasale, monumento agli Alpini dell’Aquila

Roccacasale dedica un monumento agli Alpini dell’Aquila.

Sabato 15 Settembre, alle ore 15.30, presso l’area Belvedere del comune di Roccacasale, sarà inaugurato il monumento che la cittadinanza ha voluto dedicare ai militari del 9° Reggimento ” Alpini ” di L’Aquila, come segno di riconoscenza verso i militari intervenuti in occasione dell’incendio che la scorsa estate (Agosto 2017), ha devastato il Morrone, minacciando per diversi giorni, cittadini e abitazioni.

Alla cerimonia saranno presenti numerose autorità, tra cui molti sindaci del comprensorio.

Il programma:

– Ore 15.30: Afflusso Gonfaloni Comuni ospiti, Labari delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e rappresentanze;

– Ore 15.45: Afflusso Autorità civili, militari e religiose;

– Ore 16.00: Cerimonia alza bandiera;

– Ore 16.05: Onori militari alla massima autorità;

– Ore 16.10: Allocuzioni;

– Ore 16.25: Inaugurazione monumento;

– A seguire: Benedizione e lettura preghiera dell’Alpino;

– A seguire: Sobrio rinfresco.