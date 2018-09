Residui annuvolamenti in giornata, possibili temporali pomeridiani sui rilievi.

La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di ieri, hanno favorito annuvolamenti e precipitazioni sulla Sardegna e sulle regioni centrali, in particolar modo lungo la dorsale appenninica, mentre stamattina addensamenti sono ancora presenti al centro-sud, in graduale attenuazione nel corso della giornata anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili rovesci temporaleschi, probabili anche sulla nostra regione, in particolare sulle zone montuose, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro ma in attenuazione in serata e in nottata. La giornata di sabato vedrà un tempo migliore, specie al mattino, tuttavia nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, a causa del transito di corpi nuvolosi che, occasionalmente, potranno favorire rovesci, anche a carattere temporalesco, sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità. Poche novità nella giornata di domenica, annuvolamenti al mattino ad iniziare dal settore occidentale, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata. Sarà questo il trend per i prossimi giorni, instabilità pomeridiana possibile anche nei primi giorni della prossima settimana: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in graduale ma temporanea attenuazione in mattinata, specie lungo la fascia costiera e collinare, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi e sulle zone interne con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in lieve aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)