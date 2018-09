Movieplex, i film della settimana

Dal 14 settembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni.

Gli incredibili 2

In anteprima domenica 16 settembre alle 11.00. Ingresso riservato ai clienti che acquisteranno il biglietto con l’App Tinaba.

The Equalizer 2 -senza perdono

E’ il sequel del film del 2014, un avvincente thriller ispirato alla serie tv degli anni 80: Un giustiziere a New York. In questa nuova pellicola, Denzel Washington interpreta Robert McCall, ex agente delle CIA ora in pensione, impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York. In regia torna Antoine Fuqua.

Dog Days

Quando si vive in una grande metropoli ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l’anima gemella.

Gotti – Il primo padrino

Il gangster John Joseph Gotti scala i ranghi della mafia italiana di New York senza pietà. Dopo aver organizzato un sanguinoso colpo nelle strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia.

New York Academy – Free Dance

Zander Raines, un affascinante e passionale giovane coreografo, innesca inconsapevolmente la gelosia del pianista Charlie, quando sceglie la straordinaria ballerina contemporanea Barlow come musa ispiratrice del suo nuovo spettacolo di Broadway: Free Dance.