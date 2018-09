Il Torrione Volley presenta stagione e memorial

Presentata a L’Aquila presso la sala delle Associazioni di Volontariato la stagione agonistica 2018/2019 del Torrione Volley.

Tante le novità e i progetti presentati ai numerosi ospiti convenuti a partire della definizione della Carta dei Valori che stabilisce le fondamenta e i confini sui quali è strutturata tutta l’attività sportiva della società.

Anche per questa nuova stagione proseguono e si consolidano i due progetti altamente qualificanti per lo staff dei Tecnici, con la presenza e gli interventi del Docente Federale Rocco Bruni si approfondiranno i temi già affrontati per la Formazione Tecnica del Coaching Sportivo; si concluderà a fine anno il corso di Counseling Sportivo che darà ad alcuni Tecnici dell’Associazione la qualifica di Counselor per poter affrontare nel migliore dei modi tutte le problematiche di carattere “psicologico e relazionale” tipiche di una disciplina di squadra.

L’impegno dei dirigenti e dei tecnici Torrione ha come obiettivo quello di far diventare sempre più la pratica della pallavolo uno sport di alto livello che possa dare risalto agli atleti e allo sport in città, impegno che si materializza sia dal punto di vista Tecnico che organizzativo. Infatti verranno organizzati tornei inter-societari, un circuito cittadino di S3 e progetti gratuiti per le scuole primarie e secondarie, inoltre la polisportiva avrà una squadra per ogni categoria del settore femminile. Rilevante è l’attenzione che si vuole volgere alle fasce giovanili che verranno coltivate in ottica futura. Il grande lavoro svolto proprio sulle fasce giovanili, ha permesso alla Società di aggiudicarsi il Marchio di qualità color Argento.

Con grande soddisfazione dopo svariati anni, quest’anno, il settore maschile vedrà la partecipazione ai campionati regionali delle squadre di Under 18, under 16 e Under 14.

Per dare inizio alla stagione agonistica Domenica 16 Settembre presso la palestra della Scuola Dante Alighieri dell’Aquila dalle ore 10.00 è stato organizzato un quadrangolare tra le squadre romane di serie C Volley&Sport Asd e Roma 86 e le compagini locali del Cus L’Aquila e del Torrione Volley.

Il torneo è stato intitolato alla memoria di un tecnico e una giocatrice di pallavolo che hanno lasciato una traccia nella memoria di tutti gli appassionati aquilani di questo sport: Rocco Di Tomasso e Marta Paravano.