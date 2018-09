Eventi di Natale, pubblicato l’avviso

Natale 2018, pubblicati l’avviso e le domande di partecipazione al cartellone. L’Assessore Di Cosimo invita le associazioni a presentare le loro proposte.

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Aquila ha pubblicato un Avviso per reperire proposte turistico-culturali da inserire nell’ambito del cartellone “Natale a L’Aquila 2018”. Lo rende noto l’Assessore Sabrina Di Cosimo, che invita Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni di Spettacolo, Associazioni di categoria, Operatori Turistici, Pro Loco, Associazioni di promozione sociale, di volontariato ed altri soggetti che intendano organizzare eventi nel comune dell’Aquila, comprese le frazioni e l’area montana del Gran Sasso, dal 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, a comunicare le loro proposte artistiche, ai fini del relativo inserimento nella brochure.

Le domande, scaricabili unitamente all’Avviso sul sito del Comune, nella sezione Concorsi, Gare ed Avvisi dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 15 ottobre 2018, alla mail dell’Ufficio Cultura, cultura@comune.laquila.gov.it o tramite posta certificata all’indirizzo politichesociali.cultura@ comune.laquila.postecert.it.

I progetti, esclusivamente a tema natalizio, oltre a valorizzare la tradizione e la cultura locali, dovranno contribuire al rilancio turistico del territorio e potranno spaziare in vari ambiti: musica, teatro, danza, letteratura, rassegne cinematografiche, cori natalizi, mostre fotografiche ed esposizioni d’arte, presepi, eventi per bambini, laboratori, mercatini artigianali, eventi eno-gastronomici con prodotti tipici locali, visite guidate, escursioni nel territorio, arte di strada, attrazioni, spettacoli itineranti, eventi sportivi, incontri e conferenze. Le proposte che saranno inviate entro i termini utili saranno inserite in una brochure promozionale, che sarà veicolata dal Comune dell’Aquila per garantire la massima diffusione sul territorio.

Nell’Avviso si precisa che la presentazione delle domande non dà diritto all’erogazione di un contributo economico. Nel caso in cui il soggetto promotore intenda richiedere il contributo per l’evento, dovrà presentare apposita istanza 30 giorni prima dello svolgimento dello stesso, secondo quanto definito dal vigente Regolamento comunale in materia.

La realizzazione degli eventi, inoltre, rimarrà in capo alle Associazioni proponenti, compreso ogni adempimento connesso alla loro concreta realizzazione.

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di promuovere autonomamente iniziative culturali o di disporre la compartecipazione per alcune delle proposte pervenute, maggiormente rispondenti agli indirizzi dell’Ente, che confluiranno nella seconda edizione de “La magia del Natale”.