Palazzo Fibbioni si prepara ad ospitare una nuova settimana d’arte.

Dal 15 al 23 settembre sarà infatti possibile assistere alla prima mostra personale della pittrice Laura Rosati.

“Tra forma e astratto”, questo il titolo della mostra, presenterà al pubblico i lavori della pittrice aquilana in un incontro pittorico ed emotivo tra figurativo ed astratto.

«Il titolo di questa mostra “Tra forma e astratto” si compone di questi due elementi, tra loro molto diversi – racconta l’artista Laura Rosati ai microfoni del Capoluogo –, ma che nella loro diversità, coesistono nello stesso habitat creativo e si completano a vicenda. Rappresenta una scelta mirata a far conoscere il mio modo di vivere e interpretare l’arte, dando la possibilità allo spettatore di ricevere un mio messaggio artistico completo.»

Una passione che accompagna l’artista sin da piccola, cominciata con il disegno, per poi nel corso degli anni proseguire con la pittura.

Una passione che non sempre è facile coltivare in una città in “fase di ricostruzione”:

«Credo che una città come la nostra, ricca sì di difficoltà, ma anche di arte e di cultura, debba rappresentare uno stimolo per noi artisti per proseguire nel nostro percorso e non arrenderci mai, perché abbiamo bisogno di rivivere la città in tutto il suo splendore, di ricostruire il tessuto sociale e di portare avanti i progetti artistici.»

Questa mostra è stata fortemente voluta da Laura Rosati in quanto espressione della sua essenza e della sua creatività.

«Molte persone a me care mi hanno incoraggiato affinché portassi avanti questa mia idea e da loro ho ricevuto stimoli e appoggio morale, in particolare da mio marito, Massimo Vignini, che mi stima e mi ha aiutato molto dal punto di vista organizzativo dell’evento.»

L’inaugurazione, che si terrà sabato 15 settembre alle ore 17:00, vedrà la partecipazione della poetessa Alessandra Prospero che leggerà alcuni suoi testi poetici.

Sabato 22 settembre, alle ore 17:30, l’attrice Paola Retta interpreterà alcuni suoi monologhi teatrali.