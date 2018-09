Annuvolamenti diffusi su gran parte della nostra penisola ma migliora venerdì.

Il promontorio di alta pressione che, nella giornata di ieri, ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, subirà una temporanea attenuazione nelle prossime ore e ciò favorirà il transito di corpi nuvolosi che attraverseranno anche la nostra regione, provocando annuvolamenti diffusi ma senza fenomeni di rilievo, anche se non si escludono deboli precipitazioni, miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, non si escludono addensamenti consistenti sul settore occidentale della nostra regione e sulle zone montuose, dove saranno possibili occasionali rovesci, in attenuazione in serata-nottata e nella giornata di venerdì. Da domani, infatti, tornerà a splendere il sole su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata. Annuvolamenti torneranno a manifestarsi nella giornata di sabato, specie al centro-nord, ma non si prevedono fenomeni di rilievo, mentre nella giornata di domenica tornerà nuovamente a splendere il sole con occasionali annuvolamenti al mattino e addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, localmente associati a rovesci perlopiù localizzati sui rilievi. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire, specie nei valori massimi, a partire dalle prossime ore.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi alte e stratificate che, occasionalmente, potranno favorire deboli precipitazioni a carattere sparso, miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sul settore occidentale della nostra regione e sulle zone montuose dove non si escludono rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata. Dalla tarda mattinata di venerdì tornerà a splendere il sole su gran parte del territorio regionale, anche se non mancheranno annuvolamenti, specie nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, localmente associati a precipitazioni in attenuazione in serata-nottata.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)