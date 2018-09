Manutenzione, intervento in via Codalunga

Prosegue il programma di manutenzione delle strade aquilane: domani tocca a via Codalunga, che sarà riasfaltata.

«Continua il restyling delle strade in città. Dopo il tunnel di Collemaggio e Via Confalonieri è la volta di Via Codalunga, l’arteria che attraversando il quartiere Bellavista collega Via Mausonia alla Strada Statale 5 bis». Lo comunica il vicesindaco con delega alle opere pubbliche Guido Quintino Liris, spiegando: «La Gran Sasso Acqua ha già riparato tutta la parte interessata dalla rottura della fogna e congiuntamente con il Comune di L’aquila è stato fresato un ulteriore tratto dissestato che sarà asfaltato domani. Si tratta infatti di un punto particolarmente pericoloso che necessitava di un intervento urgente. È comunque previsto a breve anche il rifacimento completo del manto stradale».