Due bambini autistici senza sostegno

Scuola, due bambini autistici in classe ma nessun insegnante di sostegno. Succede a Scafa.

Diritto allo studio ancora in discussione in Abruzzo, dove due bambini autistici sono rimasti senza assistenza, visto che nella loro classe mancano gli insegnanti di sostegno. «È stressante – raccontano le mamme dei due bambini con autismo, al primo approccio con la scuola – confidare nel capriccio della sorte e non nella certezza del diritto. Le richieste, i documenti e le certificazioni a nulla sono serviti. Il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e dalle Leggi per i due bambini resta un miraggio. Abbiamo incaricato il legale della associazione Autismo Abruzzo onlus affinché diffidi la Scuola ad assicurare le 22 ore di docenza di sostegno ai nostri bambini e assicuri inoltre la necessaria assistenza scolastica. I nostri figli hanno il diritto di vivere al meglio l’esperienza scolastica e devono arricchire le loro competenze cominciando proprio dalla scuola».

Amareggiato il commento dell’associazione Autismo Abruzzo onlus: «L’ingresso nel mondo della scuola per un bambino con autismo può essere davvero complesso. Rappresenta il primo vero confronto con altri bambini e senza un adeguato supporto si rischia di acuire le difficoltà e l’isolamento. Per il genitore di un bambino disabile non va meglio: non c’è solo il grembiulino, lo zainetto e i quaderni. C’è la grande incognita: avrà l’insegnante di sostegno? E per quante ore? Sarà all’altezza? E se non c’è chi lo può seguire, potrò lasciarlo a scuola o dovrò riportarlo a casa? E con il lavoro come faccio? Noi genitori di bambini con disabilità, non siamo figli di un Dio minore. Siamo determinati più che mai a difendere i diritti dei nostri bambini e grazie al sostegno e supporto della associazione Autismo Abruzzo onlus avremo sempre il giusto supporto. Siamo stanche dei proclami e delle inutili chiacchiere. Pretendiamo il giusto, pretendiamo il rispetto dei nostri figli».