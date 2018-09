Prosegue il tempo stabile con temperature in aumento ma da giovedì nubi in arrivo.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con occasionali velature, e temperature al disopra delle medie stagionali; non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, le nostre regioni continueranno ad essere interessate dall’alta pressione che garantirà tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, mentre, a partire da giovedì, assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica con conseguenti annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, in particolar modo sulla Sardegna dove sono attese precipitazioni. Tra giovedì e venerdì, tuttavia, non si escludono fenomeni di instabilità lungo la dorsale appenninica con probabile coinvolgimento della nostra regione, in particolar modo del settore occidentale e le zone montuose; gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano l’arrivo di nuovi corpi nuvolosi nel fine settimana, con annuvolamenti diffusi anche sulla nostra regione e possibilità di precipitazioni: tolta, al momento, l’ipotesi di un generale miglioramento del tempo nel weekend, gli ultimi aggiornamenti evidenziano una certa persistenza dell’instabilità probabilmente anche nei primi giorni della prossima settimana, vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata ma si tratterà di nubi alte e stratificate (velature) che non produrranno fenomeni. Addensamenti localmente più consistenti, ma senza precipitazioni di rilievo, saranno possibili a ridosso dei rilievi, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, con punte che potranno raggiungere i +28°C/+30°C, specie nelle principali valli della nostra regione.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)