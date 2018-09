BATTAGLIONE AQUILA

Raduno Alpini, memoria, scuole e Fanfara

Numerose le iniziative pubblicate sul programma in distribuzione in città. Da segnalare Sabato 15 settembre alle ore 21.00, l'esibizione in Piazza Duomo la Fanfara della Brigata Taurinense in un concerto a favore di tutta la popolazione.