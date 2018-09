Gli alpini dell’Aquila salvano una minorenne

Colosseo: minorenne in stato confusionale salvata dai militari dell’Esercito Italiano effettivi al 9° Reggimento Alpini dell’Aquila.

Minorenne in stato confusionale al Colosseo, riaccompagnata all’ospedale dal quale si era allontanata.

La giovane ha chiesto aiuto ai soldati dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure.

La minore è stata poi riaffidata alle cure dei medici.

L’hanno tranquillizzata dopo aver accolto la sua richiesta di aiuto per poi riaccompagnarla all’ospedale dal quale si era allontanata.

La storia a lieto fine ha visto come protagonista una ragazza minorenne, che si aggirava in stato confusionale nella zona del Colosseo. È accaduto nel pomeriggio di martedì 11 settembre.

In particolare la giovane, intorno alle 18:20 di ieri, si è avvicinata in stato confusionale ai militari dell’Esercito Italiano in pattuglia in piazza del Colosseo, all’altezza di via Labicana.