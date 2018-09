Il ghiacciaio del Calderone, nel cuore del Gran Sasso, nelle eccezionali immagini del maestro di sci Paolo De Luca per il Capoluogo.it

È tornato alla ribalta delle cronache il ghiacciaio del Calderone, il più a sud d’Europa: l’anno scorso, di questi tempi, sui giornali nazionali si parlava di una riduzione drastica del ghiacciaio, legata ad una estate rovente e ad una primavera secca.

In questi giorni se ne è tornato a discutere sulla stampa, dando voce ad esperti che confermano o smentiscono l’ipotesi di una riduzione del ghiacciaio.

Il Capoluogo vi porta allora sul Calderone, grazie al maestro di sci e accompagnatore di media montagna Paolo De Luca.

“Ecco il Calderone: ho deciso di risalirlo per rendermi conto di persona della situazione nella quale versa. Ieri c’erano 18 gradi: una vera e propria estate settembrina”.

“Mi ha colpito sentire l’acqua che scorre sotto i detriti. È anche vero che ieri faceva caldo e anche qui in vetta per me è emozionante sentire l’acqua scorrere”.