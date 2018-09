Fontecchio, arriva la Banda ultra larga

A Fontecchio sono iniziati i lavori da parte di Open Fiber per l’installazione della Banda ultra larga.

Presentato il progetto e già iniziati i lavori da parte di Open Fiber, società compartecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti aggiudicataria dell’appalto. L’infrastruttura, interamente in fibra ottica, consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, sia in download che in upload. L’investimento diretto è di oltre 80 mila euro, frutto di un impegno congiunto di Open Fiber e Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale per limitare il più possibile danni e disagi per la comunità.

La rete, che sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber che ne curerà la manutenzione, rimarrà di proprietà pubblica. L’infrastruttura, tanto attesa, è un presupposto essenziale per qualsiasi programma di sviluppo e ripopolamento dei nostri borghi. Per non essere incantevoli scenografie da ammirare, ma offrire servizi per la vita e il lavoro dei giovani, la banda ultralarga è uno dei tasselli più importanti.