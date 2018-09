Biondi commissario provinciale FdI

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, è il nuovo commissario provinciale di Fratelli d’Italia. Questa mattina la nomina da parte di Giorgia Meloni.

Pierluigi Biondi nuovo commissario provinciale per L’Aquila di Fratelli d’Italia. A darne notizia sono Etelwardo Sigismondi e Giandonato Morra, coordinatori regionali del partito di Giorgia Meloni. Proprio la leader nazionale ha siglato questa mattina l’atto di nomina, inviato al sindaco dell’Aquila.

«Dopo aver ringraziato Mauro Tirabassi per l’impegno profuso, – scrivono Morra e Sigismondi – Meloni ha augurato buon lavoro a Biondi, certa che saprà svolgere il suo compito nell’interesse del partito e della sua crescita. Siamo certi che Biondi darà un importante contributo al radicamento del partito, anche in vista delle prossime competizioni regionali. Biondi ha saputo distinguersi per gli ottimi risultati raggiunti in termini di appeal elettorale e concretezza d’amministrazione. Il suo impegno, in Fratelli d’Italia, rappresenta una garanzia di serietà e sviluppo».