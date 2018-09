Successo di iscrizioni per la Scuola Estiva del Comune di San Demetrio che ha visto i ragazzi impegnati in molte attività sportive e nella riscoperta del territorio. A breve la Festa dello Sport.

Per il terzo anno consecutivo la proposta di centro estivo presso il Comune di San Demetrio ne’ Vestini ha riscosso grande successo. Il centro estivo, affidato all’associazione sportiva dilettantistica “Parco dello Sport” guidata da Lucia Ferella,ha registrato 100 iscrizioni per l’estate 2018 ed ha proposto il prolungamento dell’orario fino alle 17.30. I bambini e i ragazzi iscritti provenienti dai vari paesi del territorio vestino (San Demetrio Ne’ Vestini, Sant’eusanio Forconese,Fagnano, Fossa, Fontecchio, Prata d’Ansidonia, Villa Sant’Angelo, San Pio delle Camere) ma anche dalle frazioni della zona est della città, hanno apprezzato le numerose proposte sportive e le attività didattiche

Il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini ha patrocinato l’iniziativa proposta dall’associazione sportiva, contribuendo con una quota pari al 40% per ogni bambino residente e mettendo a disposizione la struttura scolastica comunale,i relativi servizi e lo scuolabus per gli spostamenti; lo stesso contributo è stato garantito anche dal Comune di Sant’Eusanio Forconese per i bambini residenti nel proprio comune che hanno aderito all’iniziativa.

Il centro estivo ha mantenuto un carattere principalmente sportivo, non poteva essere altrimenti visto il nome dell’associazione che si è occupata della gestione, ogni giorno infatti i bambini e i ragazzi si sono cimentati in diverse discipline sportive: atletica,calcio, pallavolo, tennis, slackline, palla tamburello, rugby, basket, balli di gruppo e popolari, beach volley, badminton e nuoto. La programmazione ha previsto inoltre,mensilmente,una giornata in piscina ed un’escursione sul territorio:lago Sinizzo e grotte di Stiffe nel Comune di San Demetrio, l’Oasi del Capriolo nel Comune di Fontecchio e la fattoria Valle Magica nel Comune di Carapelle Calvisio.

Il servizio è stato garantito dalle 8.30 alle 17.30, lo staff ,composto da personale qualificato specializzato in diverse discipline sportive ha seguito una pianificazione settimanale che veniva comunicata ai genitori tramite posta elettronica e attraverso la pagina facebook dell’associazione. Sono state tante, dunque, le proposte per gli iscritti, sempre mirate a garantire un’opportunità di svago e ricreazione durante il periodo delle vacanze estive, in uno spazio sicuro, attraverso attività finalizzate al divertimento ed alla socializzazione in un progetto di integrazione con il territorio circostante atto alla riscoperta dei valori della tradizione locale. Quest’anno le attività si sono concluse venerdì 31 agosto.

Restano accesi i riflettori sullo sport nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, si svolgerà infatti sabato 15 settembre la IV edizione della FESTA DELLO SPORT, 23 le associazioni che saranno presenti con le relative discipline nelle quali si potranno cimentare gli iscritti. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni ed è completamente gratuita, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13.09.2018 all’indirizzo parcodellosport@gmail.com.