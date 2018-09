La scuola è iniziata da appena un giorno e già fioccano le segnalazioni riguardanti incuria, dissesti e disagi.

Nella fattispecie, diverse segnalazioni di genitori contrariati sono arrivate al Capoluogo riguardo le condizioni esterne della Scuola primaria Torretta – Galileo Galilei che si trova nel Musp di Gignano.

«Sono anni che telefoniamo alla segreteria della scuola e al comune per far pulire il marciapiede che conduce all’ingresso del plesso: da tempo è pieno di escrementi e sterpaglie m ala situazione non cambia» racconta un gruppo di mamme ai microfoni del Capoluogo.

«Se questa è a situazione all’inizio dell’anno scolastico – gli fa eco un nonno -, immagino dove dovremo camminare in seguito…»