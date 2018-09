Incidente sulla statale 80, due feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla statale 80, in territorio di Pizzoli. Scontro tra auto e moto, due feriti.

È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Pizzoli. A scontrarsi, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto e una moto. Entrambi feriti i conducenti dei due mezzi, per fortuna in modo non grave. In via precauzionale è stata allertata l’eliambulanza che ha trasportato il motociclista in ospedale.

Nello scorso luglio nella stessa zona un episodio più grave aveva riguardato due motociclisti.