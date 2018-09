Il sogno aquilano di Eleonora e Alice, 500 m² d’arte

Il sogno aquilano di Eleonora e Alice, uno spazio d’arte per la città. L’intervista.

di Francesca Marchi

“Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni”.

IlCapoluogo vuole raccontarvi un sogno bello, ambizioso e realizzato. Si chiama PAQ.center, ovvero Performing Art Center L’Aquila. Si tratta di uno spazio tutto nuovo, 520 metri quadrati dedicati interamente alle performance d’arte, seguiti da professionisti che hanno raggiunto i massimi livelli nel settore, ma soprattutto che ne hanno fatto una ragione di vita. E’ un progetto che nasce dall’unione di due professionalità aquilane: Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini.

“Noi ci conosciamo da piccolissime, dai tempi in cui abbiamo cominciato a ballare da Armonia Asd. Poi crescendo ognuna di noi ha seguito il proprio percorso, ma non ci siamo mai perse di vista. Infatti oggi siamo qui, insieme, per intrapredere questa avventura “- si raccontano così Eleonora e Alice ai microfoni del Capoluogo, impegnatissime nei preparativi che precedono l’inaugurazione fissata per venerdì 21 settembre.

Eleonora è una affermata ballerina professionista, insegnante di danza e coreografa, recentemente impegnata per il videoclip Le canzoni di Lorenzo Jovanotti. [Leggi anche: Da Nelly a Jovanotti, ballando con Eleonora Pacini]

Alice, ballerina specializzata nell’hip hop e insegnante nella scuola di Kledi Kadiu a Roma.

Entrambe hanno studiato nelle migliori scuole sia in Italia che all’estero, ma hanno scelto di tornare e restare a casa.

“La nostra missione è utizzare le nostre esperienze per creare a L’Aquila un posto dove ogni forma d’arte può raggiungere la massima espressione. La maternità è stata una spinta e una forza in più, quella decisiva forse, che ci ha fatto restare nella nostra città per dare vita a una sorta di secondo figlio. PAQ.center è proprio questo: un luogo in cui tutti possono esprimersi, scoprirsi e crescere”.

C’è spazio per tutti, grande attenzione, viste le premesse, non potevano mancare nei confronti dei più piccoli: tantissimi i corsi dedicati anche ai bambini curati dall’associazione Atelier kontempo’raneo di Maria e Simona Zaccagno in collaborazione con “Piripù: giochi e parole”. Oppure seminari di contact family per quelle famiglie che vogliano trovare uno spazio di condivisione emozionale e creativa con i propri figli, laboratori artistici scenografici in collaborazione con Duettando di Stefania Ferella e Luisa Capannolo, docenti di design.

Movimento creativo, yoga per bambini, danzaterapia, danza in gravidanza, tangoterapia, avvio alla danza, danza contemporanea, danza classica, hip hop, house dance, danza per adulti, danza aerea, laboratori coreografici, formazione professionisti, gyrotonic, ginnastica posturale, riabilitazione, fisioterapia: questa è solo una carrellata delle molteplici attività da svolgere.

“Preziosissime le collaborazioni esterne” – ribadisce Eleonora. Quella con Armonia asd di Norma Ranalli e New Vibe Studio: danza classica, hip hop, break dance, dance contemporaneo e contaminazione ma anche l’innovativo lindy hop con Ginger Swing, ballo afroamericano nato ad Harlem, New York, negli anni venti, o il voguing e waacking, stili di ballo ispirati rispettivamente alle pose plastiche delle modelle che appaiono nelle sfilate e alle dive hollywoodiane del cinema muto.

Importantissima e motivo di orgoglio la collaborazione con Eleonora Cucchiarelli, che porta per la prima volta in città una disciplina che ha conquistato tanti vip, tra cui Madonna: Gyrotonic® e Gyrokinesis® sono due espressioni del metodo Gyrotonic Expansion System, metodi di movimento che sviluppano la flessibilità, aumentano la forza e migliorano l’allineamento di tutto il corpo, indicati per sportivi, amanti del fitness, danzatori, ma anche bambini, neo-mamme e anziani. “Noi siamo esteriormente quello che siamo interiormente. E’ importante prendersi cura anche della ‘postura’ della nostra anima” – conclude Eleonora.

Nei giorni 21, 22, 23 settembre tanti gli eventi in programma e partecipare gratuita alle lezioni di prova. Tre giorni open per provare tutte le attività proposte dal PAQ Center L’Aquila.

Il Programma

Venerdì 21 settembre

16:00 Inaugurazione, desk informativi riguardanti le attività proposte e gli orari delle lezioni curriculari!

18:00 Live performance

SHIHUNOVA | COSMOS & ROCKS Live

Audiovisual Set feat. ZzYzx

Dancer: Silvia Martiradonna, Francesca Cecchini

Live Painting : Daniele Giotto Giuliani

Aperitivo e DJ Set

Sabato 22 Settembre

10:30 – 11:15 Pilates

11:30 – 12:15 Gyrokinesis

12:30 – 13:15 Funzionale

STUDIO 1

15:30 – 16:15 SPILLO&GIADA Hip Hop

16:30 – 18:00 MASTERCLASS Silvia Martiradonna ft. Borderline Knowledge

18:00 – 18:45 MARCO RICCIOTTI Jazz Funk

19:00 – 19:30 MANU&YUBA Hip Hop Teen (13 in su)

19:30 – 22:00 LINDY HOP (primi passi & Social Dance) a cura di Ginger Swing

STUDIO 2

15:30 – 16:15 CALISTHENICS

16:30 – 17:15 AVVIO HIP HOP (3-5)

17:30 – 18:15 BREAK DANCE (6-10)

18:30 – 19:15 LINDY HOP 2

19:30 – 20:15 DANZA AEREA (Adulti)

STUDIO 3

15:30 – 16:15 PROPEDEUTICA 1 (4-6)

16:30 – 17:15 COLORI IN MOVIMENTO (6-10)

17:30 – 18:15 MOVIMENTO CREATIVO (3-5) Genitori-Bimbi

18:30 – 19:15 RICERCA CONTEMPORANEA SUL MOVIMENTO (15 in su)

19:30 – 20:15 POLE DANCE

STUDIO 4

16:30 – 19:30 SEDUTE DI GYROTONIC

(necessaria prenotazione tramite il numero 349 2580463)

Domenica 23 Settembre

11:00 – 12:30 “Gyrokinesis e Funzionale Outdoor” al Parco del Sole

(in caso di maltempo si terrà presso il PAQ Center)

STUDIO 1

15:30 – 16:15 DANIELA CIPOLLONE Voguing

16:30 – 17:15 ALICE&ELEONORA Hip Hop

17:30 – 18:15 JOSH Contaminazione

18:30 – 19:15 MANUEL Break Dance (6-10)

STUDIO 2

16:30 – 17:15 MANU&YUBA Hip Hop Kidz (6-10)

17:30 – 18:15 DANZA AEREA Open

18:30 – 19:15 AYOUB Hip Hop Teen (13 in su)

STUDIO 3

17:00 – 17:45 LABORATORIO DI LETTURA E MOVIMENTO CREATIVO (3-5)

18:00 – 18:45 CORPO CHE CREA (6-10)

19:00 – 19:45 RICERCA CONTEMPORANEA SUL MOVIMENTO (11-14)

STUDIO 4

15:30 – 19:30 SEDUTE DI GYROTONIC

(necessaria prenotazione tramite il numero 349 2580463)

“Un’esperienza senza confini per crescere, scoprire le proprie capacità e cogliere nuove opportunità nel mondo della danza, dello spettacolo, dell’arte.”

Partner:

Atelier Kontempo’raneo danza e dintorni di Maria Zaccagno e Simona Zaccagno

New Vibe Studio e Armonia ASD- New Vibe Studio di Eleonora Pacini, Alice Cimoroni e Norma Ranalli.

Eleonora Cucchiarelli Gyrotonic Body & Wellness

Ginger Swing

Piripù: giochi e parole

Duettando

Sponsor:

Playwell

Moxie Srl

Genitti Ottici

LineaOro

Rust store

Factory Hair Studio

Vitha Group

PAQ.center si trova in via Ulisse Nurzia, L’Aquila – www.paq.center – info@paq.center – tel. 0862.693455 – 3913059919