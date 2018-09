Pezzi di calcestruzzo cadono dalla parte sottostante del viadotto San Giacomo della A24 e finiscono su via Gabriele Rossetti a L’Aquila.

Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il Viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo, nel tratto che attraversa L’Aquila, si sono staccati nella notte tra il 10 e l’11 settembre, finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il viadotto.

Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati in azione con cinque unità e con l’ausilio dell’autoscala rimuovendo per una superficie di 200 metri le parti di copriferro che stavano per cedere. A dare l’allarme i cittadini del quartiere.

I Vigili del Fuoco, come riportato al Capoluogo, hanno rilevato un degrado strutturale del calcestruzzo che copre i ferri, tra l’altro ossidati, nella parte sottostante il viadotto e segnalato la situazione alla prefettura e al comune dell’Aquila oltre che a Strada dei Parchi. Per i Vigili del fuoco domani la concessionaria deve effettuare controlli statici con strumenti ad hoc anche sul viadotto.

Sulle due autostrade è stata effettuata una prima parte della messa in sicurezza con un intervento di anti scalinamento. Sul tavolo il blocco dei fondi da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti con il quale è in atto un contenzioso legale.

Come riportato dal Capoluogo già nel 2017 su questo viadotto si erano verificati distacchi superficiali di parti in cemento dopo le scosse di terremoto.

I precedenti non lasciavano ben sperare i i recenti fatti di Genova hanno riportato l’attenzione su un problema mai risolto del tutto: i viadotti hanno 50 anni perché sono stati costruiti tra il 1968 e il 1969 e preoccupano gli automobilisti.

Giungono quotidianamente in redazione segnalazioni corredate da documentazione fotografica sullo stato di fondazioni, pile e pilastri dei viadotti.

Strada del Parchi rassicura

Il tratto autostradale è percorribile non essendo stati rilevati danni strutturali sul viadotto. Strada dei Parchi, concessionaria delle arterie laziali e abruzzesi A24 e A25, intervenuta sul posto insieme a Polizia stradale e Vigili urbani, parla di microdistacchi e di nessun problema statico del viadotto e ha annunciato per stamattina un intervento di ripristino anche con l’ausilio dei by bridge.