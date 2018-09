Sfuma il sogno dei Mondiali di Atletica

Sarà Göteborg ad ospitare i Campionati mondiali Master di Atletica nel 2022. L’Aquila arriva seconda.

Secondo posto su tre per L’Aquila, che si era candidata ad ospitare i Campionati mondiali Master di Atletica nel 2022. A prevalere, è stata la città di Göteborg, mentre Tampere è arrivata terza. Una candidatura, quella aquilana, forse accolta con scetticismo dalla stessa delegazione, che si è presentata con poche unità rispetto alle concorrenti. Una scarsa partecipazione che non avrà influito sul risultato finale, ma che certo da il segno di quanto fosse considerata poco probabile la vittoria.

Ad ogni modo, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci non si dà per vinto: «Da sportivi ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato, ed è inutile negare la delusione. Abbiamo accettato la sfida e non abbiamo rinunciato a questo sogno perciò proprio da sportivi, e perché vogliamo pensare in grande per la nostra città, dobbiamo essere in grado di ripartire da quanto costruito, dal buon consenso ottenuto (40 voti su 140) e prendere esempio da chi ha vinto dopo avere preparato la candidatura per ben sei anni. Ci riproveremo fra due anni, consci ora di non partire da zero e di avere già, con risultati lusinghieri, portato il nome della città alla ribalta internazionale, una città che è già al lavoro per organizzare altri grandi eventi come i Campionati nazionali universitari, i master di atletica, quelli connessi al decennale del terremoto. Il sogno non finisce qui e non possiamo che continuare a batterci e a lavorare per realizzarlo. Grazie a Gianni Lolli che ci ha creduto e ci crede con il lavoro e la costanza, alla Fidal, nazionale e regionale, al Coni, a tutti coloro che hanno contribuito con l’impegno e la passione. L’utopia per me è ciò che non si è ancora realizzato, non ciò che è irrealizzabile».