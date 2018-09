Scuole sicure, in classe con i Carabinieri

Con l’inizio dell’attività scolastica ha preso il via l’attività di controllo dei Carabinieri dell’Aquila presso le scuole, segnalato un giovane studente.

Nella mattinata odierna, nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dai Carabinieri nei pressi degli istituti scolastici di L’Aquila e Provincia, i militari della Stazione Carabinieri di L’Aquila, nelle vicinanze dell’Istituto scolastico Alberghiero, hanno proceduto al controllo di un giovane studente trovandolo in possesso di un grammo di hashish, che deteneva per uso personale. Lo stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro ed il minore affidato ai genitori. Nei suoi confronti sarà eseguita la prescritta segnalazione alla Prefettura-UTG di L’Aquila ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/90, prevista per gli assuntori di sostanze stupefacenti. L’attività di controllo nei pressi delle scuole avviata oggi, proseguirà per tutto l’anno scolastico e rientra in una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di devianza giovanile, segnatamente al consumo di droghe nelle scuole, disposta dal Ministero degli interni nell’ambito del progetto “Scuole sicure” .