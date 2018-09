Milleproroghe, 5 milioni per le imprese aquilane

Approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe, 5 milioni per imprese colpite da sisma.

«Chiedevamo 13 milioni, ma è comunque un primo risultato». Soddisfatto con riserva il commento della deputata Pd, Stefania Pezzopane, all’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe: «Lo stanziamento previsto dalla maggioranza per il 2019 sarà di 5 milioni rispetto ai 13 milioni che come Pd avevamo chiesto. Si tratta comunque di un primo risultato importante, anche se vorrei sottolineare che nel 2017, quando è stata approvata la norma, il M5S criticava l’esiguità delle risorse pari a 23 milioni di euro. Insomma, ben altra cifra! Adesso che sono al governo ci aspetteremmo solo un po’ più di coerenza e di riguardo nei confronti dei territori colpiti del terremoto, sulle cui sofferenze con promesse mirabolanti hanno costruito metà campagna elettorale. Se non avessero accolto questo emendamento, sarebbe saltata una misura essenziale che interviene anche sul danno indiretto. Per la prima volta in una normativa di emergenza, i governi di centrosinistra hanno inserito il riconoscimento del danno indiretto agganciato al rapporto causa effetto tra danno e terremoto. La proroga conferma la bontà della scelta e la necessità di dare ulteriore ossigeno alle imprese terremotate».