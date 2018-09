Il tunnel di Collemaggio chiude per lavori

Dalle ore 7 dell’11 settembre alle ore 20 del 12 settembre sarà interdetto al traffico il tunnel di Collemaggio, giovedì 13 rifacimento del manto stradale in via Confalonieri.

«Si è reso necessario intervenire con urgenti lavori di manutenzione su due importanti arterie cittadine: il tunnel di Collemaggio e via Confalonieri. I tratti viari dovranno essere chiusi per un breve periodo al fine di garantire la risoluzione di alcune importanti criticità legate al traffico. Ci scusiamo pertanto per il disagio, ma per ragioni amministrative non abbiamo potuto operare con maggiore tempestività». Lo comunica il vicesindaco del Comune di L’Aquila Guido Quintino Liris che ha la delega alle opere pubbliche. Ordinanze di chiusura dei due tratti urbani sono state concordate con il comando di Polizia municipale. Installata anche la segnaletica provvisoria per ridurre al minimo i disagi dovuti al traffico».

Dalle ore 7 dell’11 settembre alle ore 20 del 12 settembre sarà interdetto al traffico il tunnel di Collemaggio (da Viale Giacomo Caldora a Via Josemarìa Escrivà). Qui, oltre al rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale, sarà anche pulita quella verticale.

I lavori sui marciapiedi di Via Confalonieri (che collega Via Antica Arischia a Via Guglielmo Marconi) saranno ultimati tra oggi e domani. Per il rifacimento del manto stradale, invece, il tratto urbano resterà chiuso nella giornata di giovedì 13 settembre.