Ancora annuvolamenti al mattino lungo le coste e instabilità pomeridiana sui rilievi.

La nostra penisola è interessata da corpi nuvolosi di origine atlantica che, nella giornata di ieri, hanno favorito diffusi episodi di instabilità anche sulla nostra regione fino in tarda serata, con successive schiarite che, tuttavia, nelle prossime ore, saranno ancora sostituite da annuvolamenti, possibilità di precipitazioni sul settore orientale e costiero, specie al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica e sulle zone pedecollinari, in miglioramento in serata e in nottata. Nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione, in ulteriore rafforzamento nei primi giorni della prossima settimana, che garantirà tempo stabile su gran parte delle nostre regioni e temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. Alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà tempo stabile almeno fino alla metà della prossima settimana, con temperature in progressivo aumento anche sulla nostra regione.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in aumento a partire dal teramano e sull’alto Aquilano, in estensione in mattinata verso le restanti zone, dove non si escludono occasionali precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, più probabili lungo la fascia costiera. Dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio assisteremo a schiarite sul settore collinare e costiero, mentre addensamenti consistenti associati a rovesci temporaleschi tenderanno a manifestarsi sulle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico e si attenueranno in serata e in nottata. Nella giornata di domenica assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se non mancheranno annuvolamenti (nubi alte e stratificate) nel pomeriggio-sera e possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)