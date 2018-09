Rinvenuto cadavere all’ex San Salvatore

Un cadavere è stato ritrovato nel vecchio ospedale San Salvatore. L’allarme è stato lanciato da una signora.

Il corpo di un uomo è stato ritrovato questo pomeriggio nella vecchia ala che un tempo ospitava l’ospedale San Salvatore in centro storico.

In un primo momento si è pensato che fosse il corpo di un cittadino extracomunitario, non ancora identificato.

Invece poi le autorità competenti hanno riscontrato l’identità di un uomo aquilano A. C. del 1961.

Stranamente nessuno aveva denunciato la scomparsa dell’uomo.

Il corpo è in uno stato di decomposizione avanzata, quindi saranno i rilievi più approfonditi a fornire i dettagli. Si esclude comunque la morte violenta. Pare che l’area, abbadonata, sia rifugio per i senzatetto.

Una donna che era in zona con i cani, che hanno individuato l’odore del corpo, ha fatto la scoperta e lanciato immediatamente l’allarme. [n.l. – f.m.]